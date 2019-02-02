الاتحاد العراقي لكرة القدم يهنئ نظيره القطري بفوزه بكأس آسيا

2019/02/02 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الاتحاد في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم، يتقدم باحر التهاني والتبريكات للاتحاد القطري الشقيق بمناسبة فوز منتخبه بلقب بطولة اسيا التي اختتمت امس في دولة الامارات العربية المتحدة".واضاف البيان، أنه "بهذه المناسبة السعيدة لايسعنا كاتحاد كرة رئيسا واعضاء والعناوين الاخرى المنضوية تحت لوائه الا ان نشاطركم الفرحة العارمة التي غطت مساحات واسعة من ارض وطننا العربي".واكد الاتحاد، ان "الفخر يعترينا لما حققه الادعم القطري في البطولة الاسيوية والى مزيدا من النجاحات المبهرة ومن الله التوفيق".انتهى...س ح

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