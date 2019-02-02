القضاء يكذب الاخبار المتداولة في مواقع التواصل بشأن تجريم تمجيد صدام

2019/02/02 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذب مجلس القضاء الأعلى، السبت، الاخبار المتداولة في مواقع التواصل بشأن تجريم تمجيد صدام.

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