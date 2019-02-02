البصرة.. تجدد المظاهرات المطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات

2019/02/02 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتجددت المظاهرت المطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات في محافظة البصرة، حيث احتشد العشرات أمام ديوان المحافظة.وتجمع المتظاهرون أمام مقر ديوان المحافظة الجديد في منطقة "المعقل" بالبصرة، ورفعوا لافتات طالبوا من خلالها بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام.كما طالب المتظاهرين بإصلاحات تشمل محاسبة مسؤولين متهمين بالفساد، فيما طالب عدد من المتظاهرين بجعل محافظة البصرة "إقليماً".وبدأت المظاهرات في البصرة، لأول مرة، في 8 يوليو/تموز الماضي، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية، وتخلل الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى، خلفت قتلى في صفوف المتظاهرين، وفق أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.

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