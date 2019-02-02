أحمد عفيفي: بيراميدز مُصر على موقفه بشأن مؤجلات الأهلي

2019/02/02 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، موقفه من خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن جدول الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وكان بيراميدز قد طالب بلعب الأهلي مؤجلاته أولًا قبل استكمال مباريات الدور الثاني، خاصًة أنه ينقصه مباراة هامة مثل مواجهة الزمالك.



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وقال عفيفي في تصريحات تلفزيونية: "موقفنا صريح، لن نلعب مباريات الدور الثاني قبل أن تُنهي الأندية مباريات الدور الأول المؤجلة".

وأضاف: "بيراميدز مصمم ومتمسك بموقفه الأخير ولن نلعب أي مباراة أخرى حتى يخوض الأهلي مؤجلاته من لقاءات الدور الأول".

وتابع: "موقفنا ليس ضد الأهلي فقط، ولكن إذا كان هناك ناد أخر له مؤجلاته، كنا لن نخوض مباريات حتى يخوض الطرف الأخر لقاءاته المؤجلة".

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واختتم عفيفي تصريحاته: "الأهلي حظى على ترتيب مبارياته المؤجلة أبعد من الأحلام، حيث لم يلعبها بترتيب الأسابيع، وأيضًا كان هناك مبالغة في تأجيل اللقاءات عقب الخروج الإفريقي".

ونشبت أزمة قوية بين بيراميدز والأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرًا بسبب جدول الدوري ومؤجلات الفريق الأحمر من الدور الأول.

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