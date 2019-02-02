العدل الدولية تعلن موعد البت في شكوى لطهران ضد واشنطن

2019/02/02 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستصدر قريبا قرارها حول

احتجاج الولايات المتحدة على شكوى إيران ضدها بشأن مصادرتها ملياري

دولار من أموال طهران ومؤسسات حكومية إيرانية.ومن المتوقع أن يتلو رئيس محكمة لاهاي عبد القوي أحمد يوسف قرار

المحكمة في اجتماع سيعقد في 13 فبراير الحالي. ورفعت إيران قبل نحو عامين ونصف العام شكوى إلى محكمة العدل الدولية

بشأن الخروق الأمريكية لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام

1955.وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في قضية أخرى لصالح إيران يقضي بتجميد

الحظر الأمريكي في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية

والملاحة الجوية، إثر شكوى رفعتها طهران استنادا إلى معاهدة الصداقة

المذكورة.وأعلنت واشنطن عقب صدور هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة مع

طهران، ردا على ما اعتبرته "استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية".

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