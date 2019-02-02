الشيخ عيسى قاسم يصدر بيان بعنوان هذه هي البحرين

2019/02/02 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لفت آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن "البحرين بلد الإسلام والإيمان،

وبلد العلم والمعرفة والهداية، وبلد الكرامة والعزة والشموخ."وأضاف في بيان بعنوان "هذه هي البحرين" ، "شعب البحرين شعب الإباء

والنهوض، لا يقبل الذل والخنوع، ولا يستذوق الاهانة، ولا يقدّم شيئا

على دينه وعزته وكرامته وحريته."وتابع: "هو شعب لا يعتدي، ولا يستسلم للعدوان، ولا يستعلي على الحق،

ولا يرضى بدونه، ولا يتراجع عنه، ولا يبخس الآخر، ولا يعطي لأحد أن

يبخس، ثابت الحق والعدل والحرية مطلب دائم لهذا الشعب، لا ينساه، ولا

يقعد عنه، ولا يستغفل عنه، ولا يتراخى فيه."وأكمل: "هذا هو شعب البحرين بإنسانيته الغزيرة المتميزة، وهويته

الإيمانيّة الساطعة وتأريخه المجيد ورساليته المعهودة وانتمائه

الكريم."وأردف الشيخ قاسم: "لا يمكن للبحرين بحجمها المعنوي ولا لشعبها الأبي

العظيم أن تستقر به أي سياسة لا تنظر إليه بالمنظار الحقيقي لإنسانيته

وعزته وشموخه، المنظار الذي يقدّر له امكاناته وطموحه وإبائه ومضي

إرادته ورفضه للعدوانية تأتي على يديه أو توجه له."

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