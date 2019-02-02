القضاء الاعلى: اصدار قرار بمعاقبة من يمجد صدام حسين من اختصاص مجلس النواب

2019/02/02 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، الاخبار التي تنسب له قرارا يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين، موضحا ان هذا الامر من اختصاص مجلس النواب.

ونفى المكتب الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى بحسب بيان له تلقى “النور نيوز” نسخة منه “الأخبار التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الاعلى قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبه لذلك”.

وبين ان “تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصه بتشريع القوانين دستوريا ولا يوجد قانون للان بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي”.

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