الرافدين يحذر الموظفين والمتقاعدين من التعامل مع مبتزين

2019/02/02 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذر مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البطاقة الذكية الذين يمارسون الاحتيال بادعائهم منح السلف وبالتعاون مع المصرف.

واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم ان “هناك بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يبتزون الموظفين والمتقاعدين عبر إقناعهم بمنحهم سلف لقاء مبالغ خيالية”.

واشار الى ان “هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولا الى اقناعه بمنح السلفة وابلاغه بان منحها يتم بالتعاون مع المصرف”.

ودعا البيان الموظفين والمتقاعدين الى “عدم تصديق هؤلاء الذين يمارسون الافتراء والكذب وان الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصرا”.

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