2019/02/02 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/القضاء الاعلى يصدر توضيحا بشأن معاقبة من يمجد بصدام حسين

02/02/2019 10:10:00 AM |

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واع بغداد

اصدر مجلس القضاء الاعلى، السبت، توضيحا حول ما نشر بشأن معاقبة من يمجد برئيس النظام السابق صدام حسين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلي في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "الأخبار التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الاعلى قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبه لذلك، عارية عن الصحة".

واضاف المكتب ان "تشريع اي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا"، مشيرا الى انه "لا يوجد قانون للان بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي".

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