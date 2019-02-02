جوارديولا يتجاهل تغريدة ووكر الساخرة من ليفربول.. وكلوب مستاء

2019/02/02 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ما تردد بشأن منح تغريدة ساخرة للاعبه كايل ووكر دوافع إضافية إلى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال صراع الفوز باللقب.

ونشر ووكر تعليقا ثم ألغاه عقب تعادل ليفربول 1-1 مع ليستر سيتي في أنفيلد يوم الأربعاء الماضي.

وكان الفوز سيزيد فارق الصدارة لليفربول إلى سبع نقاط عن سيتي حامل اللقب، الذي تلقى خسارة مفاجئة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد المتعثر يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح الفارق بعد هذا التعادل خمس نقاط فقط.

وقال ووكر في تعليقه على صورة لهاري ماجواير صاحب هدف ليستر والدولي الإنجليزي، وهو يتحدث مع أحد المشجعين في المدرجات خلال كأس العالم الأخيرة، “اعتقدوا أنهم سيزيدون الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط (في إشارة إلى ليفربول)”.

وبدا يورجن كلوب، مدرب ليفربول، منزعجا عندما سأله أحد الصحفيين عن هذه التغريدة أمس الجمعة، قائلا “لم يسبق لي الاحتفال أبدا عندما يفقد أي فريق نقاطا أو يخسر مباراة، بالنسبة لي هذا غير مسموح”.

في المقابل تجاهل جوارديولا الأمر، قائلا “لا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات اللاعبين وما ينشرونه على حساباتهم في هذه المواقع، لا يمكن السيطرة عليها، الدافع هو الفوز بالمباريات ولا يتعلق الأمر بتغريدة أو أخرى”.

وسيبدأ سيتي أسبوعيا حاسما في سعيه للاحتفاظ باللقب عندما يستضيف أرسنال غدا، الأحد، وبعدها سيلتقي مع إيفرتون خارج أرضه يوم الأربعاء المقبل قبل استضافة تشيلسي مطلع الأسبوع المقبل.

والهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد الرابعة لسيتي في الدوري هذا الموسم، لكن جوارديولا لا يشعر بتراجع دوافع فريقه، الذي يصارع على أربع جبهات بينها دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدرب الإسباني، “لا نشعر بسعادة من الأداء خلال المباراة الأخيرة، لو لم نملك الدافع ما أصبحنا هنا، عندما يقول الناس إننا أفضل فريق ولا نقهر إجابتي دائما تكون واحدة، وهي أننا يجب أن نتطور في كل مباراة، وفي بعض الأحيان هناك تقلبات في الأداء صعودا وهبوطا”.

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