قتيل و5 مصابين في هجوم بجنوب شرق إيران

2019/02/02 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التليفزيون الإيراني، السبت، إن شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية في جنوب شرق إيران.

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل لما وصفه “بهجوم إرهابي” على مدينة نكشهر في إقليم سستان وبلوخستان، الذي يشهد اضطرابات بسبب عصابات تهريب المخدرات ومسلحين من السنة.

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