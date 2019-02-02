وزارة الكهرباء تجهز الغراف بمحطة كهرباء جديدة

2019/02/02 | 10:20

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت الادارة المحلية في قضاء الغراف ان وزارة الكهرباء وافقت على تجهيز القضاء بمحطة كهرباء جديدة و تنفيذ مشاريع لكهربة عدد من الاحياء السكنية .





شبكة اخبار الناصرية:قالت الادارة المحلية في قضاء الغراف ان وزارة الكهرباء وافقت على تجهيز القضاء بمحطة كهرباء جديدة و تنفيذ مشاريع لكهربة عدد من الاحياء السكنية .وذكر قائممقام الغراف ضيدان عبود لشبكة اخبار الناصرية ان الوزارة وافقت مؤخرا على تزويد القضاء بمحطة كهرباء جديدة سعة(11/33 ‪KV‬ ) والتي ستساعد على فك الاختناقات في توزيع الطاقة واستقرار التيار الكهربائي.واشار الى ان المحطة الجديدة ستنصب قرب دائرة مجاري الغراف وستشيد بتمويل من الموازنة المخصصة لمشاريع وزارة الكهرباء في المحافظة .

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