النزاهة النيابية تحدد موعد اعلان رأيها بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/02/02 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حددت لجنة النزاهة النيابية، يوم غد الاحد، موعداً لإعلان رأيها بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي شكله رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مؤخراً.وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، في بيان تلقته /SNG/، إن “اللجنة ستعقد اجتماعاً استثنائياً، (غداً الأحد) لمناقشة إعلان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد من قبل الحكومة”، مبيناً أن “اللجنة ستعلن موقفها ...

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