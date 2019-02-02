العراق يوضح حقيقة تجريم تمجيد صدام حسين

2019/02/02 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كذب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى الأخبار التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الاعلى قرار يتعلق بتجريم تمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان ورد لشفق نيوز ان "تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصه بتشريع القوانين دستوريا".

واكد "عدم وجود قانون الى الان بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي".

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