القضاء العراقي يكشف حقيقة العقوبات بشأن تمجيد صدام حسين

2019/02/02 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفى مجلس القضاء الاعلى، السبت، اصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (2 شباط 2019)، أنه “لا صحة للاخبار المتداولة حول إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك”.وأوضح أن “تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل […]

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