هذا ما سيحصل في كوردستان لمدة يومين

2019/02/02 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان تجتاح موجة من الامطار والثلوج مناطق متفرقة من الاقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز ان موجة من الامطار ستجتاح مدن اقليم كوردستان ابتداءً من مساء يوم الاثنين المقبل.

ورجحت المديرية "تساقط الثلوج في المناطق الجبلية، واستمرار هذه الموجة لمدة يومين".

واشارت الى ان نسب الامطار المتساقطة في بعض مدن الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت كالتالي:

بارزان 7.6 ملم

حاجي عمران 1.6 ملم

بازيان 0.2 ملم

كلار 0.2 ملم

دهوك 10.3 ملم

زاخو 43.1 ملم

بامرني 8.8 ملم

كاني ماسي 9 ملم

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