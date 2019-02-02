التعليم تعلن إصدارها تعليمات النشر في المجلات العالمية للترقيات العلمية

2019/02/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم السبت، إصدارها معايير جديدة لاعتماد المجلات العالمية في الترقيات العلمية.

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