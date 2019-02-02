وزارة التعليم توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الايرانية

2019/02/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في طهران ،اليوم السبت، ان وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل

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