تعرف على أسرار مقبرة “توت عنخ آمون”

2019/02/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت مصر فتح مقبرة الفرعون الأشهر توت عنخ آمون، التي كانت تضم مومياء الملك الشاب المدفونة منذ أكثر من 3 آلاف عام، وذلك بعد مرور

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