2019/02/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت دراسة جديدة من الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة على الشرايين والأوردة، بعدما تبين أن تناول عبوة واحدة من أي نوع من مشروبات الطاقة يضر الأوعية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة : عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تضر الشرايين) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة : عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تضر الشرايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).