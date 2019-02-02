بحث جديد على ألواح طينية تكشف أسرارا طبية تعود لآلاف السنين في العراق

2019/02/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت ألواح طينية مكتشفة في العراق، في العصر الحديث، أسرارا أساسية حول الطب منذ آلاف السنين.وعثر على الألواح الطينية منذ عقود، في بقايا مدينة آشور القديمة في شمال العراق، لكن بحثا جديدا كشف أنها تحتوي على كتابات طبيب متدرب من “مهد الحضارة”.وتشكل الألواح المكتوبة بالخط المسماري القديم، جدولا زمنيا […]

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