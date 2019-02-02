النزاهة النيابية تحدد موعد اعلان رأيّها بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/02/02 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، في بيان تلقته "الغدير" إن "اللجنة ستعقد اجتماعاً استثنائياً، (غداً الأحد) لمناقشة إعلان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد من قبل الحكومة"، مبيناً أن "اللجنة ستعلن موقفها من تشكيل المجلس بعد الاجتماع".من جانبه، كشف عضو اللجنة طه الدفاعي، "عزم لجنته طرح أربعة ملفات مهمة أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".وقال في تصريح صحفي: "سيتم طرح أربعة ملفات مهمة خطيرة أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أبرزها ملف مزاد العملة الصعبة واسترداد الاموال المهربة والمشاريع المتلكئة وملف عقارات الدولة"، مبيناً أن "الحد من الفساد يحتاج إلى تشريع جملة من القوانين الداعمة والساندة للجهات الرقابية الحكومية".وأوضح، أن "تشريع قوانين النزاهة، والكسب غير المشروع، والمفتشين العموميين، سيعطي دافعاً أكبر للجهات الرقابية التنفيذية للقيام بواجباتها والحد من الفساد".وأضاف الدفاعي وهو نائب عن تحالف الإصلاح والاعمار، أن "تحالفه داعم وبقوة لإقرار تلك القوانين خلال الفصل التشريعي الثاني لتعزيز سلطة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".انتهى...س ح

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