القضاء الاعلى: تجريم تمجيد صدام حسين على مواقع التواصل الاجتماعي لاصحة له

2019/02/02 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذب مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، اصدار عقوبة لكل من يمجد رئيس النظام المقبور صدام حسين في مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء، إن "الأخبار التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الاعلى قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك لاصحة لها".

وأوضح البيان، أن "تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا".

وأكد المركز الاعلامي، أنه "لا يوجد قانون الى الان بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إصدار القضاء الأعلى عقوبة تتراوح بين 5 ـ 10 سنوات لكن شخص يمجد نظام البعث.

تحرير: عامر الشيباني

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