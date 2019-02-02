القضاء العراقي ينفي تجريم

2019/02/02 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلنشر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم السبت، بياناً رسمياً حول الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تجريم من يمجد رئيس النظام السابق صدام حسين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان، إن "المكتب الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، يكذب الأخبار المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قراراً يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبه لذلك".وأضاف البيان أن "تشريع أَي قانون يتضمن تجريم فعل ما، ومن ثم عقوبة ذلك الفعل، هو من اختصاص مجلس النواب حصراً باعتباره الجهة المختصه بتشريع القوانين دستورياً".وتابع بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي: "لا يوجد قانون حتى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي".

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