برشلونة يحدد اصابة سيليسين ومدة ابتعاده عن الملاعب

2019/02/02 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن نادي برشلونة الاسباني اصابة حارس مرماه الدولي الهولندي جاسبر سيليسين وغيابه عن الملاعب لمدة 6 اسابيع.وذكر النادي ان الحارس تعرض لاصابة عضلية في رجله اليمنى في التمارين ستجبره على الغياب عن لقاءات الفريق نحو شهر ونصف.

سيليسين الذي اعتاد ان يخوض لقاءات البلوغرانا في كاس الملك، لن يشارك في لقاءي النصف نهائي الناريين امام الغريم التقليدي ريال مدريد بسبب الاصابة التي المت به.يذكر ان سيليسين تعاقد مع البرشا قادما من اياكس الهولندي، وخاض حتى الان 45 مباراة مع المنتخب الهولندي، ويشارك كبديل للحارس الالماني تير شتيغن مع برشلونة.

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