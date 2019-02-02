هذه هي حالة الطقس لليومين المقبلين

2019/02/02 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا

متباينا غائما بامطار خفيفة في الوسط وبدرجات حرارة دون العشرين

مئوية.وذكر بيان للهيئة اليوم ان" طقس يوم غد الاحد سيكون في المنطقة الوسطى

صحوا مع قطع من الغيوم ويكون غائما جزئيا في أقسامها الشرقية مع فرصة

لتساقط زخات مطر خفيفة في الصباح يتحول بعدها الطقس الى صحو .وفي

المنطقة الشمالية طقس صحو الى غائم جزئي .وفي المنطقة الجنوبية طقس

صحو مع قطع من الغيوم والرياح بعموم المناطق شمالية غربية خفيفة الى

معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10)كم".وتكون درجة الحرارة الصغرى 8 مئوية والعظمى 20 مئوية في المناطق

كافة.ويكون طقس يوم الاثنين بعموم المناطق صحوا مع بعض الغيوم والرياح

شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية

(8-10)كم.وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا في الوسطى ومقاربة في الشمال

والجنوب عن اليوم السابق.

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