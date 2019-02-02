التعليم العالي تصدر معايير جديدة لاعتماد المجلات العالمية للترقيات العلمية

2019/02/02 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إصدارها معايير جديدة

لاعتماد المجلات العالمية في الترقيات العلمية.وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير الدكتور غسان حميد في بيان "

إن دائرة البحث والتطوير أصدرت معايير جديدة لاعتماد المجلات العالمية

في الترقيات العلمية، مبينا أن العمل بها سيبدأ من الأحد الموافق

الثالث من هذا الشهر.وأضاف أن هذا الإجراء جاء بعد ان تبين وجود مجلات تعتمد ، النشر

السريع من دون تقييم مقابل مبالغ مالية.وتابع "ان الوزارة ستصدر ايضا تعليمات خاصة بالنشر في المجلات

العراقية لاغراض الترقية، موضحا هناك جهود تبذل بهذا الإطار لزيادة

عدد نقاط النشر بالمجلات العراقية لتقليل عدد البحوث المطلوبة للترقية

العلمية".ونوه المدير العام إلى ضرورة اخذ الأكاديميين العراقيين دورهم

الإيجابي عبر تعزيز ثقافة النشر العلمي الرصين

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