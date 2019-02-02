مجلس السرطان بالصحة: ابرام مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لوضع قاعدة بيانات لمرضى السرطان

2019/02/02 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن ابرامها مذكرة تفاهم مع شركة (استرا زنكا) الانكليزية الطبية المتخصصة بمجال الادوية لوضع قاعدة بيانات بعدد مرضى السرطان

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