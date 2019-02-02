اجتماع مرتقب بين عبد المهدي ونظيره الأردني اليوم

2019/02/02 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة انباء أردنية، السبت، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعقد اجتماعا اليوم مع نظير الأردني عمر الرزاز.وبحسب وكالة “عمون”، فإنه من المتوقع ان يعلن في هذا الاجتماع عدد من الانجازات التي تسهم في ترسيخ وبناء العلاقة الاقتصادية والسياسية بين الأردن والعراق بالإضافة إلى مجالات عديدة من الطاقة مثل خط أنبوب نفط […]

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