مرور ذي قار تعلن تراجع المخالفات المرورية بنسبة ‪7%‬

2019/02/02 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:‬

اعلنت مديرية المرور في ذي قار عن تراجع معدل المخالفات المرورية في المحافظة في العام الماضي ‪2018‬ بما نسبته ‪7%‬ مقارنة بالعام الذي سبقه.





شبكة اخبار الناصرية:‬اعلنت مديرية المرور في ذي قار عن تراجع معدل المخالفات المرورية في المحافظة في العام الماضي ‪2018‬ بما نسبته ‪7%‬ مقارنة بالعام الذي سبقه.وقال مدير مرور ذي قار العميد علاء طه لشبكة اخبار الناصرية ان عدد المخالفات المرورية المسجلة في المحافظة تراجعت في العام الماضي الى‪19873‬ مخالفة بعد ان كانت ‪21276‬ مخالفة في العام الذي سبقه وهو ما شكل تراجعا بنسبة ‪7%‬ .واوضح ان مخالفات العام الماضي توزعت بواقع ‪5616‬ مخالفة السرعة الفائقة ، و ‪7374‬ مخالفة الوقوف في اماكن ممنوعة والبقية تنوعت بمخالفات اخرى مختلفة .

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