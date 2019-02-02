مرور ذي قار تعلن تراجع المخالفات المرورية بنسبة ‪7%‬

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شبكة اخبار الناصرية:
اعلنت مديرية المرور في ذي قار عن تراجع معدل المخالفات المرورية في المحافظة في العام الماضي 2018 بما نسبته 7% مقارنة بالعام الذي سبقه.
شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية المرور في ذي قار عن تراجع معدل المخالفات المرورية في المحافظة في العام الماضي 2018 بما نسبته 7% مقارنة بالعام الذي سبقه.وقال مدير مرور ذي قار العميد علاء طه لشبكة اخبار الناصرية ان عدد المخالفات المرورية المسجلة في المحافظة تراجعت في العام الماضي الى19873 مخالفة بعد ان كانت 21276 مخالفة في العام الذي سبقه وهو ما شكل تراجعا بنسبة 7% .واوضح ان مخالفات العام الماضي توزعت بواقع 5616 مخالفة السرعة الفائقة ، و 7374 مخالفة الوقوف في اماكن ممنوعة والبقية تنوعت بمخالفات اخرى مختلفة .
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