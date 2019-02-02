ولاية براندينبورك الالمانية ستمنح اللجوء ل 30 – 60 ايزيدية و ايزيدي مع عوائلهم

2019/02/02 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فهد الداوود / برلين صادق البرلمان الخاص بولاية براندينبورك الالمانية و حكومتها يوم 31.01.2019 قرار خاص بإعطاء حق اللجوء ل 30 إلى 60 عائلة ايزيدية من العراق من الذين نجو من الابادة الجماعية الايزيدية في الثالث من اب 2014.هذا البرنامج الذي أطلقته حكومة الولاية المذكورة سيتم البدء بالعمل به بالتنسيق مع المفوضية السامية لأمم […]

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