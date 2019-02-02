2019/02/02 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكتشف علماء الآثار مدينة مفقودة عمرها 200 عام في ضواحي جوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا، كان يقطنها في يوم من الأيام أكثر من 10 آلاف نسمة.وفي السابق، كان يعتقد أن المدينة الكبرى التي كانت تسمى “كويننغ” قد تشكلت من أكواخ حجرية قديمة، لكن ثلاثة عقود من الأبحاث المعقدة، كشفت أخيرا أنها مدينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اثاريون يعثرون على “المدينة المفقودة” جنوب إفريقيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اثاريون يعثرون على “المدينة المفقودة” جنوب إفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).