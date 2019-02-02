آخر توقعات الطقس مع حلول شباط

2019/02/02 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، قدوم موجة برد ستبدأ من اليوم، فيما ستشهد عدة مناطق من البلاد أمطاراً، عصر اليوم أيضاً.وقال العطية في إيضاح طقسي على صفحته الشخصية في فيسبوك تابعه “ناس”، اليوم (2 شباط 2019)، إن “موجة باردة متوسطة الشدة ستبدأ يوم الاثنين، وستستمر لغاية الخميس، تنخفض فيها درجات […]

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