صور: ضبط عشرات السكاكين الجارحة بحوزة مسافر إيراني على الحدود العراقية

2019/02/02 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط آلة سكين جارحة عدد “171 سكينة قتالية” بحوزة مسافر ايراني عند باب الدخول إلى العراق.وذكر بيان صدر عن الهيئة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم ( 2 شباط 2019) أنه تمت مصادرتها حسب محظر الضبط المشترك مع الشعبة الفنية للاستخبارات.

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