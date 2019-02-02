الطيران المدني: توقيع اتفاقية مع تونس لتسيير رحلات مباشرة

2019/02/02 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت سلطة الطيران المدني العراقي ،اليوم السبت، اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها التونسية والتي تحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975

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