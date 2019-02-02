باحثون : رفع الأثقال أفضل للقلب من الجري والمشي

2019/02/02 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون من جامعة سانت جورج البريطانية عن أن تمارين رفع الأثقال أفضل لصحة القلب من الجري أو المشي.

وقال الباحثون إنه “بعد الاطلاع على السجلات

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