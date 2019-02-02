أميركا تستعد للأسوأ بعد موجة صقيع وبرد

2019/02/02 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … تضرب الولايات المتحدة هذه الأيام موجة صقيع وبرد شديدين، بالإضافة إلى عواصف شتوية محملة بأمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ سنوات، الأمر الذي عطل كثيرا من مناحي الحياة.وذكرت قناة سكاي نيوز في تقرير تابعته وكالة /المعلومة/ “انه وفي الوقت الذي تراجعت فيه موجة الصقيع في ولايات الوسط الامريكي يستعد سكان ولاية […]

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