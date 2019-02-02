عاجل..عبد المهدي يصل برفقة محافظ الانبار الى منفذ طريبيل الحدودي

2019/02/02 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعاجل عبد المهدي يصل الى منفذ طريبيل الحدودي

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