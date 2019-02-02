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العراق وتونس يوقعان اتفاقية النقل الجوي ويلغيان اتفاقية عام 1975
2019/02/02 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العراق وتونس يوقعان اتفاقية النقل الجوي ويلغيان اتفاقية عام 1975

العراقسياسة

العراق وتونس يوقعان اتفاقية النقل الجوي ويلغيان اتفاقية عام 1975

السبت 2 فبراير 2019 - 11:03

العراق وتونس يوقعان اتفاقية النقل الجوي ويلغيان اتفاقية عام 1975

العراق وتونس يوقعان اتفاقية النقل الجوي ويلغيان اتفاقية عام 1975

يتبع...

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