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وصول رئيس مجلس الوزراء الى منفذ طريبيل الحدودي

العراقسياسة

وصول رئيس مجلس الوزراء الى منفذ طريبيل الحدودي

السبت 2 فبراير 2019 - 10:59

وصول رئيس مجلس الوزراء الى منفذ طريبيل الحدودي

وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم السبت، الى منفذ طريبيل الحدودي في قضاء الرطبة برفقة محافظ الانبار علي فرحان.

يتبع...

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