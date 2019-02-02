الرافدين يطلق تحذيرا بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين

2019/02/02 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين، اليوم السبت، تحذيرا لموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البطاقة الذكية الذين يمارسون الاحتيال بإدعائهم منح السلف وبالتعاون مع المصرف.وذكر المصرف في بيان له، إن "هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف".

واوضح، "بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولا إلى إقناعه بمنح السلفة وإبلاغه بان منحها يتم بالتعاون مع المصرف".

ووفق البيان، ان "الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصراً"، داعيا الموظفين والمتقاعدين إلى "عدم تصديق هؤلاء الذين يمارسون الافتراء والكذب".



على حد قوله.

تحرير: عامر الشيباني

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