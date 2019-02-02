2019/02/02 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع الحشد الشعبي، قوة أمريكية من اجراء جولة راجلة ميدانية في أحدى مناطق مدينة الموصل.وقال نائب قائد عمليات الحشد رضوان العنزي في تصريحات صحفية، إن "هذا العمل اعتبرناه استفزازا مقصودا مما استوجب بنا التدخل والاعتراض على دخولهم من خلال قطع الطريق وتحذيرهم بصورة مباشرة".

وأشار العنزي، الى انه لوحظت على القوة الأمريكية حالة من الذعر والخوف الشديد أدى بهم الى طلب غطاء جوي للقوات تحسبا لأي عمل ضدهم".

وتابع العنزي أن القوات الأمريكية تعمل على تغطية ما وصفه بالفشل الذي تعرضت له في سوريا أثر إعلان انسحابهم منها من خلال هذه الاستعراضات الاعلامية".

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يمنع قوة أمريكية من اجراء جولة ميدانية في الموصل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يمنع قوة أمريكية من اجراء جولة ميدانية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).