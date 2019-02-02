شاهد .. ازاحة الستار عن احدث صواريخ كروز الايرانية بإسم هويزه

2019/02/02 | 11:17

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أُزيح الستار عن صاروخ كروز "هويزه" الأرضي بعيد المدى في إيران

،السبت، بعد اجراء اختبار ناجح له وبات جاهزاً لتسليمه لقوات الجوفضاء

التابعة لحرس الثورة الاسلامية.وقال وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي في كلمة له، ان "متخصصي

وزارة الدفاع نجحوا في تقديم انجاز جديد وقيم للثورة الاسلامية في

مجال صواريخ كروز الارضية بعيدة المدى بإسم "هويزه" في المجال

الدفاعي".وأضاف، "يبلغ مدى صاروخ هويزه أكثر من 1350 كلم، ويتم إستخدامه لضرب

أهداف برية مستقرة."وأشار الوزير حاتمي الى أن الصاروخ يتمتع بالجهوزية والرد السريع،

والارتفاع على علو منخفض، والدقة العالية لإصابة الهدف، وقوة التدمير

الكبيرة.وأكد حاتمي انه جرى إختبار ناجح لصاروخ هويزه في مدى 1200 كلم، وأصاب

بدقة الأهداف المحددة مسبقاً.

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