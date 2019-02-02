تعرف على اسعار النفط والذهب والدولار في الاسواق المحلية هذا اليوم

2019/02/02 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سعر نفط خام برنت يبلغ 62 دولاراً و87 سنتاً للبرميل الواحدسعر الذهب العراقي يبلغ 206 آلاف دينار للمثقال الواحدوإفتتاح سعر الصرف الدولار ليوم السبت 2/2/2019 بغداد - حيث بلغ سعر

الدولار الواحد في بورصة الكفاح1196 دينار.....سعر بيع وشراء ورقة ال100 دولار في الصيرفات 119,000 / 120,000------------〽السليمانية119,725-------〽اربيل 119,700--------〽الموصل119,700--------〽ميسان119,750---------〽الرطبة119,800---------〽البصرة119,700---------〽السماوة119,800-----------------

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