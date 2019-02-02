النزاهة تحدد موعد اعلان رأيها بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/02/02 | 11:18

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حددت لجنة النزاهة النيابية، الاحد موعداً لإعلان رأيها بالمجلس

الأعلى لمكافحة الفساد، الذي شكله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

مؤخراً.

وكشف عضو اللجنة يوسف الكلابي، في بيان عن عقد اجتماع استثنائي

للجنة غداً الأحد لمناقشة الامر وابداء الراي بشانه ، من جانبه، اكد

عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، عزم لجنته طرح أربعة ملفات

مهمة أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد , أبرزها ملف مزاد العملة

الصعبة واسترداد الاموال المهربة والمشاريع المتلكئة وملف عقارات

الدولة.

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