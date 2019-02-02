كربلاء تحتضن المرحلة الاولى من دوري الدراجات الهوائية

2019/02/02 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن الاتحاد العراقي المركزي للدراجات الهوائية، اليوم السبت، اقامة المرحلة الاولى من دوري اللعبة في محافظة كربلاء.وقال رئيس اتحاد اللعبة محمود عزيز لـ"الغد برس"، ان "الاتحاد قرر اقامة المرحلة الاولى من بطولة العراق للدراجات الهوائية في محافظة كربلاء، اعتبارا من يوم عشرين شباط الجاري".

وأوضح انه "في ضوء النتائج المتحققة في البطولة، ستتم تسمية وفد العراق للمشاركة في البطولات الخارجية المقبلة".

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