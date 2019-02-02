الدفاع الايرانية تزيح الستار عن صاروخ جديد

2019/02/02 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازاحت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، اليوم السبت، الستار عن صاروخ كروز ارضي بعيد المدى جديد محلي الصنع ‘هويزة’ .وقال وزير الدفاع العميد

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