قطرات للعين تكشف الإصابة بالخرف

2019/02/02 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء بريطانيون إلى قطرات للعين، تحتوي على الكركمين المسؤول عن اللون الأصفر في الكركم، يمكنها أن تكشف عن الإصابة بالخرف قبل سنوات من ظهور

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