الرافدين يحذر الموظفين والمتقاعدين من التعامل مع جهات تدعي منح السلف

2019/02/02 | 11:20

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حذر مصرف الرافدين، السبت، موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البطاقة الذكية الذين يمارسون الاحتيال بادعائهم منح السلف وبالتعاون مع المصرف.

وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يبتزون الموظفين والمتقاعدين عبر إقناعهم بمنحهم سلف لقاء مبالغ خيالية".

وأضاف البيان، أن "هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولا الى اقناعه بمنح السلفة وابلاغه بان منحها يتم بالتعاون مع المصرف".

ودعا المصرف الموظفين والمتقاعدين الى "عدم تصديق هؤلاء الذين يمارسون الافتراء والكذب وان الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصرا".

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