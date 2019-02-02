ماء ذي قار تنجز العديد من اعمال الصيانة على شبكاتها في مدن المحافظة

2019/02/02 | 11:22

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة ماء ذي قار عن انجاز العديد من اعمال الصيانة على شبكات المياه في عدد من مدن المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة ماء ذي قار عن انجاز العديد من اعمال الصيانة على شبكات المياه في عدد من مدن المحافظة .

وذكر بيان للدائرة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان اعمال الصيانة شملت ادامة مضخات مياه في قضاء سوق الشيوخ والتي تعمل بسعة (٢٠٠×٢٠٠٠) م3/ ساعة ، وصيانة كسر في انبوب (١١٠ملم) في منطقة الشرق(الشوصة) في قلعة سكر .

واضاف ان الصيانة شملت كذلك اصلاح كسر انبوب بقطر 6 انج واخر بقطر 8 انج في صوب الشامية في قضاء الناصرية .

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